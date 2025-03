Cesena. Incidente stradale a Calisese: donna estratta da auto caduta in un fosso

Nel primo pomeriggio di oggi, un incidente si è verificato in via Cavecchia a Calisese di Cesena. Una donna di origine africana, con una ragazzina a bordo, ha perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa delle avverse condizioni meteorologiche, finendo in un fosso. La donna è rimasta intrappolata nell’abitacolo, rendendo necessaria l’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’ambulanza del 118. I soccorritori sono riusciti a liberarla e successivamente è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.