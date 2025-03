Cesena. Incidente stradale in via Tito Maccio Plauto. I rilievi della Polizia Locale e le sanzioni applicate anche sulla base del nuovo Codice della strada

Nella serata di ieri, giovedì 19 dicembre, alle ore 21:00, la Polizia locale di Cesena ha rilevato un sinistro stradale in via Tito Maccio Plauto, all’intersezione con via Lombardia, causato da un automobilista 30enne residente a Cesena. L’uomo, al volante della sua Volvo, procedeva in direzione Stadio quando ha perso il controllo dell’automobile invadendo la corsia opposta di marcia per poi scontrarsi con una Fiat 500 L, che da via Lombardia svoltava in via Plauto, condotta da un cittadino di 57 anni residente a Mercato Saraceno.

L’urto, inevitabile, ha causato gravi danni a entrambi i veicoli. Immediato è stato l’intervento della pattuglia infortunistica della Polizia Locale che ha diligentemente eseguito tutti gli accertamenti di screening per alcol e intossicazione da droga nei confronti del responsabile del sinistro. La positività al pre test ha portato all’esame tecnico con etilometro, che ha diagnosticato un’ebbrezza di seconda fascia. L’esame di screening per droga è stato condotto utilizzando lo strumento di analisi della saliva acquistato dal Comando ‘Fiorini’ quest’anno grazie al bando regionale relativo a progetti di miglioramento.

Essendo risultata la positività alla cocaina, il conducente è stato indagato anche per violazione dell’articolo 187 del Codice della Strada e accompagnato all’ospedale ‘Bufalini’ dove è stato sottoposto al prelievo ematico per l’esame di conferma. Gli agenti hanno poi eseguito il ritiro provvisorio della patente di guida e il sequestro cautelare dell’autoveicolo. Il nuovo codice della strada ora prevede l’applicazione di tali sanzioni anche solo in presenza della positività (le sanzioni dunque scattano anche quando la droga è stata assunta diversi giorni prima, ma è ancora presente nell’organismo).

Sempre in relazione al nuovo Codice della strada, mercoledì 18 dicembre è stato sanzionato il primo conducente di monopattino per mancanza di casco. L’identificazione è avvenuta in via Padre Vicinio da Sarsina. Dal controllo è emerso poi che il ragazzo, proprietario del mezzo, era minorenne. È stata dunque applicata una sanzione di 50 euro.