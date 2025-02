Cesena. Incidente stradale tra le vie Redichiaro e Calabria

I rilievi della Polizia Locale di Cesena

Nella mattina di mercoledì 12 febbraio, intorno alle ore 09:00, la Polizia locale di Cesena ha rilevato un sinistro stradale all’intersezione tra le vie Redichiaro e Calabria in cui sono rimaste coinvolte una Golf condotta da un 43enne di Lugo e una Toyota Yaris, alla cui guida si trovava una cesenate di 58 anni.

La dinamica è risultata da subito chiara agli agenti. Secondo le prime ricostruzioni, la Golf non avrebbe rispettato lo stop, entrando in collisione con l’altro veicolo in transito su via Calabria, direzione Ponte Pietra. Da parte sua la conducente della Toyota Yaris, pur rendendosi conto dell’arrivo dell’altra vettura, non è riuscita ad evitare l’impatto.

Fortunatamente i due automobilisti sono rimasti illesi. Diversa invece la sorte dei due veicoli che hanno riportato danni importanti.

Cesena, 13 febbraio 2025