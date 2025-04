Cesena, incontro pubblico sulle nuove linee guida ministeriali per scuola dell’infanzia e primaria

Un’occasione di confronto aperto per discutere il futuro del sistema scolastico italiano. Lunedì 14 aprile alle ore 18:30, negli spazi del Centro di documentazione educativa di Cesena (via Aldini, 22), si terrà un incontro pubblico promosso dal Movimento di Cooperazione Educativa in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Al centro del dibattito ci saranno le nuove indicazioni ministeriali per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo, introdotte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con decorrenza dall’anno scolastico 2026-2027.

Un quadro allarmante sulla comprensione e le competenze

Secondo l’ultimo rapporto Censis, il 35% degli adulti italiani riesce a comprendere solo testi molto brevi e semplici, mentre solo il 5% possiede competenze adeguate nella comprensione scritta. Tra gli studenti delle superiori, il 43,5% non raggiunge i livelli minimi in italiano e il 47,5% in matematica. Dati che delineano un’emergenza formativa e culturale: un italiano su cinque non sa chi sia Giuseppe Mazzini, il 41% degli studenti confonde Leopardi con D’Annunzio, molti non sanno localizzare la Palestina o il fiume Po.

Linee guida da analizzare criticamente

A fronte di questa situazione, il ministro Giuseppe Valditara ha emanato nuove linee guida per affrontare alcune delle criticità del sistema scolastico. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la formazione culturale e identitaria degli studenti.

“È fondamentale che la scuola torni ad essere tema di discussione pubblica – dichiara Maria Elena Baredi, Assessora alla Scuola e ai Servizi educativi dell’infanzia –. Analizzare criticamente le nuove indicazioni, che hanno colto di sorpresa il mondo della scuola, è indispensabile per difendere una visione dell’educazione che tuteli lo sviluppo del pensiero critico, la costruzione di una comunità inclusiva e l’innovazione”.

Un dibattito aperto alla città

L’incontro del 14 aprile è rivolto a docenti, dirigenti scolastici, educatori, genitori, ricercatori e a tutti i cittadini interessati ai temi dell’istruzione. Sarà un momento di riflessione per comprendere quali trasformazioni attendano la scuola italiana e quale visione educativa si voglia costruire per il futuro.