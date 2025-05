Cesena. Intervento provvidenziale dei Carabinieri: Giovane salvato da un tentativo di suicidio sulla E-45

Nella notte scorsa, i militari della stazione Carabinieri di Borello hanno compiuto un intervento decisivo nei pressi del cavalcavia sulla strada E-45. Durante il loro pattugliamento, hanno notato un’auto in sosta che ha suscitato i loro sospetti. Avvicinandosi al veicolo, hanno scoperto un giovane in una posizione precaria, oltre il guard-rail di protezione e aggrappato a una rete di recinzione.

Con grande professionalità, i Carabinieri hanno avviato un dialogo con il ragazzo, riuscendo a stabilire un contatto empatico. Grazie alla loro capacità di ascolto e di comunicazione, sono riusciti a convincerlo a tornare indietro e a desistere dall’azione rischiosa.

Successivamente, è stata allertata un’ambulanza, che ha trasportato il giovane all’ospedale di Cesena per ricevere le cure necessarie. Questo intervento mette in luce l’importanza della sensibilità e del supporto in situazioni di crisi.