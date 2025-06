Cesena investe 1,75 milioni per il rinnovo della rete idrica in via Ravennate

Il Comune di Cesena ha approvato un importante progetto per il rinnovo della rete idrica lungo un tratto di via Ravennate, per un investimento complessivo di 1.757.000 euro. L’intervento, che riguarda circa 3 chilometri di rete di competenza comunale, è promosso dal Gruppo Hera e finanziato dall’Unione Europea tramite il programma Next Generation EU, nell’ambito della Missione 2 – Componente C4 – Investimento 4.2.

L’obiettivo principale dell’opera è il potenziamento e l’ammodernamento della rete acquedottistica con la sostituzione delle vecchie condotte e l’adeguamento degli allacci delle utenze, per migliorare l’affidabilità e la funzionalità del servizio idrico. Il progetto risponde alle criticità attuali della rete, garantendo una maggiore efficienza e qualità dell’erogazione idrica per i cittadini.

L’intervento interesserà il tratto di via Ravennate compreso tra Ronta e Martorano, fino a via Romagnoli, escludendo il segmento tra via Mariana e il viadotto Albert Einstein, che resta di competenza della Provincia di Forlì-Cesena. I lavori partiranno a metà giugno e si concluderanno entro fine anno.

Christian Castorri, Assessore ai Lavori Pubblici, ha commentato:

“L’opera mira a eliminare le insufficienze idrauliche, contenere le perdite e aumentare l’affidabilità della rete idrica, con il rifacimento delle condotte e degli allacci. Sarà un intervento fondamentale per garantire un approvvigionamento efficiente alle numerose utenze della zona.”

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente ai cittadini interessati tutte le informazioni relative all’avvio e allo svolgimento dei lavori, per ridurre al minimo i disagi.