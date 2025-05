Cesena, la Federazione Italiana Pallacanestro sceglie la città per il progetto “Camminare Insieme”

Una giornata di sport, formazione e comunità. La Federazione Italiana Pallacanestro ha scelto Cesena come tappa del progetto “Camminare Insieme”, dedicato allo sviluppo del minibasket come strumento di crescita non solo sportiva, ma anche personale ed educativa.

L’evento si è svolto mercoledì 30 aprile all’interno del padiglione C della Fiera di Cesena, nella “Cittadella dello sport” realizzata grazie alla convenzione tra Comune di Cesena e Cesena Fiera, attiva fino al 31 maggio 2027.

Riconoscimento alla Asd Livio Neri

La Asd Livio Neri, società nata in memoria dell’allenatore scomparso prematuramente, è stata protagonista e punto di riferimento della giornata, grazie al suo modello formativo “Minibasket For Life”, che mette al centro bambini, bambine e famiglie, con attenzione agli aspetti relazionali, emotivi e motori.

I piccoli atleti della società cesenate sono scesi in campo sotto la guida della tecnica nazionale Roberta Regis, formatrice FIP, che ha condotto le attività andando oltre gli obiettivi tecnici per soffermarsi su quelli educativi e sociali. Le sessioni si sono concluse con applausi e l’entusiasmo del tradizionale grido “1-2-3 Livio!”.

Una cittadella dello sport in continua crescita

La manifestazione ha coinvolto istruttori, dirigenti, genitori e rappresentanti delle società sportive locali, in un momento di confronto diretto con il settore nazionale Minibasket e Scuola della FIP. Un riconoscimento importante per una realtà, quella della Livio Neri, che da anni opera in sinergia con il Comune e che ha contribuito a rendere la Fiera un polo sportivo d’eccellenza.

I cinque campi da basket in parquet allestiti nel padiglione C, su 2.500 metri quadrati complessivi, sono ormai frequentati quotidianamente da centinaia di giovani appartenenti anche alla Polisportiva Endas Cesena e al Centro Sportivo Italiano Cesena.

Con questa iniziativa, Cesena conferma il proprio impegno nella promozione dello sport come veicolo di inclusione, educazione e crescita personale, facendo della “cittadella dello sport” un vero laboratorio permanente di formazione.