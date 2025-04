Cesena, la musica diventa immagine: alla Galleria Pescheria la mostra “Music is My Radar” di Roberta Paolucci

La Galleria Pescheria di Cesena si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento con la fotografia d’autore: sabato 26 aprile, alle ore 18:30, sarà inaugurata la mostra “Music is My Radar”, promossa dall’associazione culturale RetroPop Live e curata dalla fotografa Roberta Paolucci, con il coordinamento di Jonas Severi.

L’esposizione, a ingresso gratuito, è un viaggio visivo all’interno dell’universo del festival musicale Acieloaperto, giunto ormai alla sua 13ª edizione, che negli anni ha saputo fondere grandi nomi della musica indipendente con scenari unici e suggestivi del territorio romagnolo.

Roberta Paolucci – classe 1982, umbra di nascita e urbinate di formazione – segue il festival dal 2017 e ha trasformato in racconto visivo le emozioni dei concerti, i retroscena e i frammenti di realtà che sfuggono allo sguardo ordinario. La mostra raccoglie scatti “impetuosi e viscerali”, volutamente imperfetti, che catturano la poesia del movimento, le luci intermittenti dei live, la forza emotiva di musicisti e pubblico.

Il titolo “Music is My Radar” richiama l’omonimo brano della band britannica Blur, contenuto nella raccolta “Blur: The Best Of” (2000), e rappresenta anche un omaggio alle prime edizioni del festival Acieloaperto, che proprio con questo slogan si erano presentate al pubblico.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 8 giugno all’interno della Galleria Pescheria, in via Pescheria 23, a Cesena.

Roberta Paolucci si è diplomata in Grafica delle immagini – fotografia all’ISIA di Urbino. Dopo una parentesi lavorativa in Cina, è tornata in Italia dove lavora come fotografa freelance, curatrice e visual designer, collaborando con artisti, festival musicali e cinematografici, oltre a far parte del collettivo Designar.

Info utili: