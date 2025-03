Cesena. La scomparsa di Cristina Golinucci: richiesta l’archiviazione per la decima volta

Per la decima volta, la Procura di Forlì ha chiesto l’archiviazione del caso dell’omicidio di Cristina Golinucci, scomparsa all’età di 21 anni il primo settembre 1992 davanti al convento dei frati Cappuccini di Cesena. Il Gip aveva ordinato nuove indagini a febbraio, ma non è stato possibile ottenere risultati significativi, come la localizzazione del cadavere o l’identificazione dei responsabili del delitto. Una donna che lavorava in un salone di parrucchiera, menzionata da un racconto sconosciuto, è purtroppo deceduta e non è stato possibile interrogarla. Anche il presunto avvistamento di Cristina il giorno della scomparsa in compagnia di un uomo anziano non ha portato a nuove informazioni utili. La descrizione della presunta testimone non corrisponde ai dettagli fisici di Cristina, secondo la Procura di Forlì.