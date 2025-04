Cesena: Laboratori scolastici per la transizione energetica, la città cresce con la sostenibilità ambientale

Proseguono i laboratori dedicati alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica nelle scuole primarie di Cesena. Oggi, l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani ha incontrato gli studenti della classe 5A della scuola di Ronta per una lezione pratica sui comportamenti consapevoli e il risparmio energetico.

Il progetto “Cesena: Azioni collettive per la transizione energetica”, finanziato grazie alle risorse europee della Regione Emilia-Romagna, è realizzato in collaborazione con Energia per la Città e lo Sportello ExC. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza cesenate sui benefici derivanti dall’adozione di pratiche ecologiche e sull’importanza delle energie rinnovabili.

L’assessore Bertani ha sottolineato l’importanza di integrare la formazione ambientale con gli interventi strutturali sugli edifici pubblici e scolastici, per garantire un miglioramento continuo dell’efficienza energetica. Tuttavia, ha ribadito che la vera chiave per una transizione energetica di successo risiede nell’educazione e nella cultura del risparmio energetico, che deve partire dalle nuove generazioni.

In particolare, 5 scuole primarie di Cesena sono coinvolte nel progetto, con la partecipazione di 165 studenti e oltre 10 insegnanti. Gli studenti, attraverso esperimenti pratici, lezioni interattive e l’utilizzo di strumenti tecnici, stanno esplorando le soluzioni per l’efficienza energetica e il risparmio energetico, imparando come questi principi possano essere applicati nella vita quotidiana.

Con iniziative come questa, Cesena sta facendo un passo importante verso un futuro più sostenibile, preparando i giovani a diventare cittadini responsabili e consapevoli nella gestione delle risorse energetiche.