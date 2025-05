Cesena, lavori su via San Giorgio: senso unico alternato e tratto chiuso dal 12 maggio

A partire da lunedì 12 maggio 2025, via San Giorgio sarà interessata da importanti modifiche alla viabilità per consentire i lavori di ripristino definitivo del manto stradale, conseguenti agli interventi di sostituzione della rete idrica e degli allacci eseguiti per conto di Hera S.p.A. La ditta esecutrice è Pesaresi Giuseppe S.p.A. di Rimini.

L’intervento comporterà restrizioni al traffico e alla sosta lungo la via, secondo il seguente calendario:

Dal 12 al 13 maggio 2025

Nel tratto compreso tra via Montaletto e via Melona, sarà attivo un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri, con limite di velocità di 30 km/h. Il provvedimento è valido dalle ore 07:00 del 12/05 fino alle 18:00 del 13/05.

Dal 14 al 24 maggio 2025

Il tratto di via San Giorgio da via Melona a via Violone di Gattolino sarà chiuso al traffico veicolare, ad eccezione dei residenti e dei mezzi di cantiere. Saranno inoltre attivi divieti di sosta con rimozione nei tratti interessati dalle lavorazioni.

Servizio di trasporto pubblico deviato

Durante il periodo di chiusura, sarà deviata la linea del trasporto pubblico locale che normalmente transita su via San Giorgio. I mezzi seguiranno il percorso alternativo già autorizzato per la linea 11. In caso di chiusura anticipata dei lavori, il servizio potrà tornare alla normalità previo avviso a Start Romagna.

Informazione ai residenti e sicurezza in loco

Il Comune ha disposto che i residenti e le attività presenti nella zona riceveranno comunicazione preventiva tramite lettera o altri canali utili. La segnaletica temporanea, comprese indicazioni di deviazione e sbarramenti, sarà installata a cura e spese dell’impresa esecutrice, che avrà inoltre l’obbligo di ripristinare quella definitiva a fine lavori.

Il provvedimento è stato firmato dal dirigente del Settore Mobilità del Comune di Cesena, Andrea Montanari, ed è già esecutivo.

I cittadini sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a pianificare i propri spostamenti con anticipo per evitare disagi.