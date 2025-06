Cesena, l’estate è “Cinema sotto le stelle” all’Arena San Biagio: il 20 giugno al via la stagione 2025 con oltre 30 proiezioni, ospiti e musica live

È tutto pronto per la nuova edizione del Cinema sotto le stelle all’Arena San Biagio di palazzo Guidi, in via Serraglio 20. Dal 20 giugno al 9 settembre, i cesenati e i visitatori potranno godere di un ricco calendario di proiezioni serali, con film per tutti i gusti, incontri con i protagonisti del cinema italiano e serate speciali a tema musicale. Un appuntamento ormai classico dell’estate cesenate, realizzato in collaborazione con FICE Emilia Romagna e gestito dal Cinema Multisala Eliseo, vincitore del bando comunale per il biennio 2025-2026.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è chiaro: garantire una programmazione cinematografica di qualità, capace di accompagnare il pubblico durante tutta l’estate con un’offerta culturale e di intrattenimento all’altezza delle aspettative.

Una programmazione per tutti: dal cinema d’autore alla commedia

Si parte venerdì 20 giugno con “A complete unknown”, biopic su un giovane Bob Dylan interpretato da Timothée Chalamet. A seguire, il cartellone proporrà titoli pluripremiati nei festival internazionali – tra cui Emilia Pérez, Piccole cose come queste, Ritrovarsi a Tokyo, Il maestro che promise il mare, Maria – insieme a commedie brillanti (Follemente, La vita da grandi, L’orchestra stonata) e grandi nomi del cinema italiano, da Sorrentino a Özpetek, fino a Silvio Soldini.

Registi e attori in Arena

Lunedì 23 giugno sarà ospite la regista Francesca Comencini con il suo film “Il tempo che ci vuole”, viaggio autobiografico nella memoria e nei sentimenti dell’infanzia. Ma non è tutto: tra il 27 giugno e il 5 luglio l’Arena ospiterà le proiezioni in concorso per il Premio Monty Banks di Piazze di Cinema, con sei opere prime e seconde italiane, accompagnate da registi e attori presenti in sala. Tra i titoli in programma: L’albero di Sara Petraglia, Ciao bambino di Edgardo Pistone, Familia di Francesco Costabile e altri ancora.

Musica e cinema: “Across the Movies”

La musica dal vivo sarà protagonista il 28 luglio, in una serata speciale “Across the Movies” sempre legata a A complete unknown, con introduzione a cura di Luigi Bertaccini e performance live realizzata in collaborazione con Monogawa e Panda Comix.

Orari, biglietti e promozioni

Le proiezioni inizieranno alle 21:30. Confermata anche per il 2025 la promozione “Cinema Revolution”: tutti i film italiani ed europei costeranno solo 3,50 euro. La programmazione di agosto verrà comunicata nelle prossime settimane sui canali ufficiali del Comune e dell’Arena.

Un’estate ricca di emozioni e storie da vivere sotto le stelle, con il grande schermo a fare da guida tra sogni, realtà e musica.