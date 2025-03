Cesena. Level Up: portiamo lo sport e l’inclusione a un livello superiore. Un evento per promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale

L’Istituto Professionale di Stato ‘Versari Macrelli’ si prepara all’evento ‘Level Up: Portiamo lo sport e l’inclusione a un livello superiore’, un incontro pubblico dedicato al ruolo dello sport nell’abbattimento delle barriere sociali e nella promozione della partecipazione attiva di tutti alla vita della comunità. L’evento, patrocinato dal Comune e dal Comitato Paralimpico Italiano, si terrà giovedì 3 aprile, alle ore 20:30, nella Sala Sozzi del palazzo del Ridotto. Si tratta di un momento di confronto e sensibilizzazione in vista della giornata conclusiva del torneo sportivo interscolastico All-In Games, che quest’anno coinvolgerà anche i licei “Alpi”, “Monti” e “Righi”.

Tra gli ospiti della serata spiccano personalità di rilievo nel mondo dello sport e dell’inclusione, tra cui Melissa Milani, presidentessa del Comitato Paralimpico Italiano, accompagnata da atleti della nazionale italiana, Corrado di Taranto, Direttore generale del Cesena FC, Andrea Ciofi, calciatore Cesena FC, Stefania Medri, rappresentante della squadra del Cesena Calcio Integrato, e Leonardo Quaranta, settore giovanile Cesena FC.

L’incontro si snoderà attraverso un dialogo aperto al pubblico, lasciando spazio a domande e riflessioni per approfondire le molteplici implicazioni dello sport come strumento di crescita personale, ma anche comunitaria.

Il ‘Versari Macrelli’, promotore dell’evento e del torneo All-In Games, ribadisce il proprio impegno nella diffusione della cultura della partecipazione e dell’appartenenza alla comunità, valori fondamentali che l’istituto cerca di integrare in concreto nella pratica didattica quotidiana. Un sentito ringraziamento va al Cesena FC, al Comitato Paralimpico Italiano e al Comune di Cesena per la loro preziosa collaborazione e per il patrocinio concesso all’iniziativa. Il loro supporto rappresenta un elemento fondamentale per la riuscita dell’evento e per la promozione dei valori di inclusione e cittadinanza attiva. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di costruire un momento di dialogo e confronto.

Cesena, 29 marzo 2025

L’Ufficio Stampa

Alessandro Notarnicola