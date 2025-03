Cesena, lezione sulle scienze pure con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al via il 27 marzo

Giovedì 27 marzo 2025 prenderà il via una serie di cinque lezioni sulle scienze pure organizzate dal Comune di Cesena in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). In programma una serie di incontri che si terranno a Cesena in occasione dei venticinque anni della nascita dell’INGV, rivolti a scienziati, studenti universitari, scuole superiori e alla cittadinanza.

Il primo incontro si terrà la mattina del 27 marzo, alle ore 10:00, presso l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena (sezione cittadina) in via Montalti 6, e sarà dedicato agli studenti delle scuole con il laboratorio “Documenti storici e terremoti, una rete sismica alternativa”, a cura di Romano Camassi, Sofia Baranello e Emanuela Ercolani, con gli studenti dell’Istituto Tecnico Garibaldi. Subito dopo, alle ore 11:00, il Campus universitario ospiterà la lezione “Studiare il pianeta: strumenti e metodi per la ricerca nelle Scienze della Terra”, tenuta da Micol Todesco, rivolta agli studenti dei corsi di Ingegneria, Scienze Informatiche, Architettura e Scienze Psicologiche.

Gli incontri proseguiranno venerdì 28 e sabato 29 marzo, seguendo il programma completo disponibile sul sito del Comune di Cesena www.comune.cesena.fc.it. Gli eventi sono pensati per coinvolgere la comunità accademica del campus cesenate, gli studenti delle scuole superiori e i cittadini, affrontando temi legati alla ricerca scientifica e al rischio sismico, nonché agli strumenti per la gestione e la mitigazione dei fenomeni naturali.

La rassegna, organizzata dal Comune di Cesena, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Cesena, l’Istituto Tecnico ‘Garibaldi’ e il Campus universitario, ha come obiettivo principale quello di condividere con la cittadinanza e gli studenti il lavoro dell’INGV e di sensibilizzare sulle problematiche legate ai rischi naturali e al loro impatto sulle comunità.