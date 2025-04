Cesena. Lite furiosa e un giovane accoltellato in via Fiorenzuola: una persona portata in caserma dai carabinieri. Le indagini in corso

Un giovane è stato accoltellato e un uomo è stato portato in caserma dai Carabinieri in seguito ad una lite avvenuta poco prima delle 14:30 in via Fiorenzuola, all’altezza del bar. La rissa sembra essere stata causata da una questione familiare. Testimoni hanno udito delle urla provenire dall’appartamento al piano di sopra, seguite dalla comparsa improvvisa in strada di una decina di persone dominicane che litigavano vigorosamente, brandendo coltelli e lanciando pietre. Una violenta scena che è durata alcuni minuti durante i quali i clienti del bar si sono rifugiati all’interno dell’edificio.

Il giovane, un 25enne, è stato ferito al volto, al braccio e alla schiena con dei colpi di coltello. Un altro individuo coinvolto nella situazione, anch’egli parente della vittima, è stato portato via dai Carabinieri per essere interrogato. Al momento le indagini sono in corso.