Cesena, maxi controllo dei carabinieri nel fine settimana. 18 persone denunciate e 11 segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti

Continuano serrati i controlli straordinari del territorio da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Cesena che, nel decorso fine settimana, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, hanno effettuato mirati servizi, finalizzati alla prevenzione dei reati ed al contrasto delle condotte illecite.

I controlli, effettuati prevalentemente in orario serale e notturno nei pressi della Stazione Ferroviaria e lungo le principali arterie stradali, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di:

-sei automobilisti per guida in stato di ebbrezza, in quanto, sottoposti agli accertamenti previsti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge, con valori superiori a 0,59 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e i veicoli sono stati affidati a persone di fiducia idonee alla guida. In un caso, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi;

-un ulteriore automobilista per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, poiché, risultato positivo a un pre-test, è stato invitato a sottoporsi a ulteriori accertamenti presso una struttura sanitaria, dove è stata confermata la positività all’uso di cannabinoidi. Anche in questo caso la patente è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena, mentre il veicolo è stato affidato a persona di fiducia idonea alla guida;

-tre giovani per furto, poiché sorpresi a sottrarre generi alimentari da un esercizio commerciale. In un caso, uno dei tre è stato sanzionato anche per ubriachezza. Considerata la presenza in una zona sottoposta a particolare tutela secondo il Codice di Convivenza Civile del Comune di Cesena, nei suoi confronti è stato emesso un ordine immediato di allontanamento per 48 ore, la cui violazione comporta conseguenze di rilievo penale;

-tre giovani per lesioni personali, per aver aggredito un coetaneo, il quale è stato soccorso dal personale medico del 118, allertato dai Carabinieri intervenuti, e successivamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove ha ricevuto le cure del caso ed è stato dimesso con una prognosi di alcuni giorni;

-un giovane per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, poiché, durante un controllo, è stato trovato in possesso di un coltello di medie dimensioni, un martello, una tenaglia e alcune pietre, rinvenuti all’interno del proprio zaino, tutti oggetti sottoposti a sequestro penale. Anche in questo caso, trovandosi in una zona sottoposta a particolare tutela secondo il Codice di Convivenza Civile del Comune di Cesena, è stato emesso nei suoi confronti un ordine immediato di allontanamento per 48 ore, la cui violazione comporta conseguenze di rilievo penale;

-quattro cittadini stranieri per soggiorno irregolare sul territorio nazionale, successivamente accompagnati presso l’Ufficio Stranieri competente per l’avvio delle procedure di espulsione. In particolare, uno dei quattro è stato anche segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di una dose di eroina, sottoposta a sequestro amministrativo.

Nel corso del medesimo servizio, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena ulteriori dieci giovani, quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di una modica quantità di marijuana, hashish, asseritamente destinata ad un uso personale, che è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Forlì, 21.07.2025