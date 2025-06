Cesena. Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del ponte sulla SP11 “Sogliano” al Km 0+973 a Savignano sul Rubicone: lavori in corso per oltre 350.000 euro

Cesena, 26 giugno 2025 – Sono in corso di realizzazione i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del ponte sulla SP11 “Sogliano” al Km 0+973 a Savignano sul Rubicone. I lavori, del valore contrattuale di 355.000 euro, sono stati affidati il 13 maggio scorso alla Costruzioni Guerrera S.r.l., che completerà l’intervento in 180 giorni dalla consegna.

Ad oggi, sono state eseguite tutte le opere di demolizione del copriferro delle travi (trave di bordo e cordolo laterale) ed è in corso di realizzazione un intervento di rinforzo mediante cerchiatura esterna della trave centrale. È stata risagomata la trave di bordo del lato di valle del ponte, risanata la spalla e sono iniziati i lavori anche sulla trave di monte. Salvo imprevisti, tutte le opere sulle travi saranno concluse entro l’estate per evitare la stagione autunnale.

Oltre alle opere di manutenzione delle travi portanti, è prevista la sostituzione della barriera stradale lato monte (circa 95 ml) e un nuovo tappeto stradale di circa 1000 ml per una larghezza di 8 ml di carreggiata.

L’investimento è finanziato grazie a un contributo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) attraverso il “decreto ponti” per la messa in sicurezza dei ponti su tutto il territorio nazionale.

Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo e consigliera provinciale delegata alla viabilità, ha dichiarato: “Oltre alla ricostruzione post alluvione, un altro filone importante di intervento è il programma di messa in sicurezza dei ponti che incidono sulle strade provinciali. Questo progetto rientra specificamente nella messa in sicurezza del ponte sulla SP11 (via della Resistenza) nel comune di Savignano sul Rubicone all’altezza dello stadio G. Capanni e del centro sportivo Seven. È un intervento importante per garantire la sicurezza della strada, strategica perché collega la via Emilia con i comuni collinari e la fondovalle Rubicone e insiste sull’argine del fiume Rubicone ”.