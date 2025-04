Cesena, messa in sicurezza idrogeologica: al via il maxi progetto da 2,5 milioni

La Giunta comunale di Cesena ha approvato un importante progetto da 2,5 milioni di euro destinato alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio. Finanziato attraverso l’ordinanza commissariale 35 del 2024, l’intervento si concentra su alcune delle aree più colpite dall’alluvione del maggio 2023, con lavori di ripristino e potenziamento della rete di fognature bianche e degli scarichi idraulici.

Interventi mirati in diverse zone della città

Il progetto si articola in una serie di interventi strategici. In zona San Rocco si procederà alla sostituzione di caditoie danneggiate e alla posa di nuove, con una riasfaltatura mirata nelle aree maggiormente compromesse. In via Fornasaccia e via Biella verranno sistemati e adeguati i fossi esistenti, migliorando il deflusso delle acque e aumentando la capacità di gestione delle precipitazioni. Altri interventi interesseranno via Adda, via Battisti (zona Ponte Nuovo), via Zuccherificio, via Pontescolle e via Ficchio, con adeguamenti e miglioramenti degli scarichi esistenti.

Tempi e obiettivi del progetto

L’assegnazione dei lavori è prevista entro giugno 2025, con completamento entro il 30 giugno 2026. “Questi interventi – commenta il Sindaco Enzo Lattuca – sono fondamentali per prevenire nuovi dissesti e migliorare la funzionalità idraulica del nostro territorio. L’alluvione del 2023 ha evidenziato criticità che richiedono interventi mirati, non solo per riparare i danni, ma anche per rafforzare la capacità di risposta a eventi meteorologici estremi come le ‘bombe d’acqua’. La sicurezza idrogeologica è una priorità assoluta, e con questo progetto guardiamo al futuro, ponendo solide basi per una maggiore resilienza del nostro sistema idraulico”.

Verso un territorio più sicuro e resiliente

Con questo maxi progetto, Cesena prosegue il suo percorso verso una maggiore sicurezza e prevenzione dei rischi idrogeologici, consolidando le misure necessarie per affrontare scenari climatici sempre più complessi.