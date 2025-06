Cesena, non ce l’ha fatta il ciclista investito da un’auto due settimane fa

Non ce l’ha fatta l’uomo di 88 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso 21 maggio mentre rientrava in bicicletta verso casa. Dopo 14 giorni di ricovero all’ospedale “Bufalini” di Cesena, le sue condizioni sono peggiorate progressivamente fino al decesso, avvenuto nelle prime ore della giornata di ieri.

La dinamica dell’incidente, avvenuto poco prima delle 21:30, è ancora oggetto di accertamenti. L’anziano stava percorrendo un tratto di strada che conosceva bene, a breve distanza dalla propria abitazione, quando si è verificato l’impatto con una Fiat all’altezza dell’incrocio tra via Mulini, via Curiel e via Rasi e Spinelli. Si tratta di una zona nota per la sua pericolosità, motivo per cui il semaforo resta attivo anche nelle ore serali.

L’urto ha causato la caduta del ciclista, unico a riportare conseguenze fisiche nell’impatto. Soccorso tempestivamente dal personale del 118, l’uomo è stato stabilizzato sul posto e trasferito al pronto soccorso del “Bufalini”, dove sono emerse lesioni multiple al bacino, al torace e alla testa. Inizialmente, i medici avevano stimato una prognosi di 40 giorni, ma con il passare del tempo il quadro clinico è peggiorato, portando a una revisione della prognosi in riservata.

Nonostante gli sforzi dei sanitari, le condizioni generali dell’anziano si sono aggravate, probabilmente anche a causa dell’età avanzata, fino al tragico epilogo avvenuto ieri.