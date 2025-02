Cesena. Nonni al riparo, grande partecipazione registrata nel corso del primo incontro informativo

Nuovo appuntamento in programma: mercoledì 19 febbraio, ore 14:30

Si è svolto presso il Centro anziani di San Mauro il primo appuntamento di ‘Nonni al riparo’ nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata sul territorio cittadino dalla Polizia Locale di Cesena in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’incontro informativo è stato introdotto dal Comandante Andrea Piselli e ha visto la partecipazione dell’Ispettore Gianpiero Rondini e del Commissario Cristina Sanulli che hanno spiegato a una platea di oltre trenta persone over 70 le modalità con cui i truffatori agiscono, in particolare nei confronti degli anziani. Nel corso della ‘lezione’ sono stati descritti, a titolo di esempio, i più comuni stratagemmi utilizzati per ingannare le vittime, fornendo al pubblico utili consigli per riconoscere i tentativi di frode.

Diversi sono stati i momenti di condivisione da parte dei presenti. In molti infatti hanno voluto raccontare la propria esperienza chiedendo poi chiarimenti e informazioni su come tutelarsi in determinate situazioni. Il prossimo appuntamento è per domani, mercoledì 19 febbraio, alle ore 14:30, presso il Centro Anziani di Case Finali (via Moretti, 261).

Il progetto, avviato grazie a un finanziamento di 29 mila euro assegnato dal Ministero dell’Interno al Comune, destinato, appunto, alle iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe perpetrate nei confronti di persone anziane, e approvato dalla Prefettura di Forlì-Cesena, si inserisce tra le attività principali del Comando ‘Fiorini’ promosse sul territorio per rendere più sicura la vita dei cittadini e delle cittadine.

Cesena, 18 febbraio 2025