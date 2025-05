Cesena, nuovo studentato nella zona delle Concessionarie: sottoscritta convenzione tra Comune e GestStud Srl

Un nuovo studentato sorgerà nella zona delle Concessionarie di Cesena, grazie a un progetto di rigenerazione urbana che trasformerà un edificio esistente in residenza universitaria. Nei prossimi giorni sarà sottoscritta la convenzione tra il Comune e la società GestStud Srl, proprietaria dell’immobile di via Amalfi 59, che prevede la ristrutturazione del primo piano dell’edificio con cambio di destinazione d’uso da deposito artigianale a studentato.

L’iniziativa, avviata nell’ottobre 2024 con la richiesta di Permesso di Costruire, ha ottenuto pareri favorevoli dagli uffici tecnici comunali e dagli enti competenti. Il progetto ha inoltre il sostegno dell’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, che punta ad aumentare i posti letto per studenti universitari, favorendo l’accesso al diritto allo studio.

L’intervento prevede la realizzazione di sei unità abitative dedicate agli studenti e un alloggio per il custode. GestStud Srl, titolare della proprietà superficiaria per 20 anni, si impegna ad avviare i lavori entro un anno dal rilascio del permesso e a completarli entro tre anni, mantenendo la destinazione d’uso a studentato per tutta la durata dell’accordo.

L’Assessora alla Programmazione urbanistica, Cristina Mazzoni, sottolinea come il progetto sia un esempio virtuoso di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e risposta alla crescente domanda abitativa degli studenti, che a Cesena sono oltre 5.000. La zona delle Concessionarie, indicata dal Piano Urbanistico Generale come area strategica per la rigenerazione urbana, si arricchirà così di un servizio fondamentale per la città.

Anche l’Assessore all’Università Giorgia Macrelli evidenzia l’importanza dell’intervento per rendere Cesena una città sempre più a misura di studente, garantendo maggiori posti letto e favorendo la liberazione di abitazioni private per altre fasce della popolazione come giovani lavoratori e famiglie.

Al termine dei lavori, GestStud Srl sottoscriverà un contratto di locazione con il Dipartimento per il diritto allo Studio universitario, che gestirà l’affitto degli alloggi agli studenti con regolare attestazione di conformità edilizia e agibilità.