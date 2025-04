Cesena, oltre 8,9 tonnellate di beni raccolti grazie all’iniziativa “Quartieri Solidali”

Sabato 5 aprile, i dodici quartieri di Cesena hanno dimostrato ancora una volta la forza della solidarietà con la tradizionale raccolta di beni di prima necessità. L’iniziativa, promossa a sostegno delle famiglie in difficoltà economica, ha visto una partecipazione straordinaria, raccogliendo oltre 8,9 tonnellate di generi alimentari e 900 prodotti per l’igiene personale e della casa. L’intero materiale raccolto è stato distribuito dalle associazioni del terzo settore a chi ne aveva più bisogno, contribuendo concretamente a migliorare la vita di numerose persone in un periodo di grande fragilità.

Un segno concreto di solidarietà e speranza

“Quartieri solidali è un’iniziativa che semina speranza”, ha dichiarato l’Assessora ai Servizi per le persone e le famiglie, Carmelina Labruzzo. “Non si tratta di un obbligo, ma di una scelta che ognuno fa con il cuore, se può e se vuole. Ancora una volta, la partecipazione è stata viva e sincera, a testimonianza del grande spirito di generosità dei cesenati. È fondamentale che continuiamo a rafforzare la rete di solidarietà per non lasciare nessuno indietro, soprattutto in un momento storico tanto complesso per la nostra comunità e a livello globale”. Una parte della raccolta è stata destinata all’Emporio solidale, che segue oltre 161 famiglie, per garantire un supporto mirato e tempestivo.

Un impegno che coinvolge tutta la comunità

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra le Caritas parrocchiali, l’Associazione San Vincenzo, Mantello di San Martino, Gruppo Scout, MASCI, le parrocchie locali, il Banco di Solidarietà di Cesena, l’Emporio solidale, le Cucine Popolari e la Casa dell’Ecologia integrale. Queste realtà, insieme ai numerosi volontari, hanno reso possibile la raccolta e la distribuzione dei beni, operando in sinergia per rispondere ai bisogni dei più vulnerabili.

Il ruolo fondamentale dei quartieri nella costruzione della comunità

“Il ruolo dei quartieri è quello di creare una comunità solidale, soprattutto in momenti di difficoltà”, ha commentato Sanzio Bissoni, Coordinatore del Collegio dei Presidenti. “La tradizione di supporto e vicinanza non è mai venuta meno, neanche durante le difficoltà della pandemia o dei conflitti internazionali. È il nostro dovere, come quartieri e con il supporto dell’Amministrazione comunale, concretizzare l’aiuto alle persone più vulnerabili e promuovere l’inclusione attraverso iniziative come questa”.

Un gesto di speranza e unità per Cesena

L’iniziativa “Quartieri Solidali” rappresenta un segno tangibile della solidarietà che contraddistingue Cesena. Grazie alla generosità dei cittadini e al lavoro instancabile dei volontari, l’iniziativa ha dato una risposta concreta a chi si trova ad affrontare momenti difficili, rafforzando il legame di comunità e il sostegno reciproco. Un impegno che continua a crescere e che rende Cesena un esempio di accoglienza, inclusività e resilienza.