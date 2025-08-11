Cesena, ombre inquietanti al centro estivo: indagini per molestie sessuali su un bambino di 6 anni

Un’ombra inquietante si allunga su un centro estivo di Cesena, dove un bambino di soli 6 anni sarebbe stato vittima di molestie sessuali all’interno dei bagni della struttura. La denuncia, presentata dalla madre del piccolo, ha scatenato un’indagine complessa che coinvolge due Procure e i carabinieri, chiamati a far luce su un episodio che scuote la comunità locale.

Il dramma è emerso quando la madre, notando il rifiuto del figlio di tornare al centro estivo, ha iniziato a indagare sulle ragioni del suo disagio. Il bambino, con parole spezzate, ha rivelato di essere stato trascinato in bagno da tre coetanei, poco più grandi di lui, che lo avrebbero costretto a subire atti di natura sessuale, lontano dagli occhi degli altri.

Un racconto che ha spinto la donna a rivolgersi immediatamente alle autorità. I carabinieri, con la massima cautela per tutelare i minori coinvolti, stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’indagine si muove su più fronti: da un lato, si cerca di chiarire il ruolo dei tre bambini indicati come responsabili, che, per la loro giovane età, non possono essere penalmente perseguibili; dall’altro, si valutano eventuali responsabilità civili dei loro genitori. Sotto la lente anche la condotta degli educatori del centro estivo, per accertare se vi sia stata una mancata vigilanza che abbia favorito l’episodio.

Le indagini, condotte con audizioni protette per preservare l’integrità psicologica dei minori, vedono coinvolte la Procura della Repubblica di Forlì, che ha ricevuto la denuncia, e la Procura minorile di Bologna, competente per i casi che riguardano i più giovani.