Cesena, ordinanza antivetro per la Festa di San Giovanni: divieti in vigore da venerdì 20 a martedì 24 giugno

In vista delle celebrazioni della Festa di San Giovanni, da venerdì 20 giugno alle ore 15:00 fino a martedì 24 giugno alle 24:00, il Comune di Cesena ha disposto un’ordinanza antivetro per garantire la sicurezza pubblica e il decoro urbano durante l’intero periodo della manifestazione.

L’ordinanza vieta la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro o lattine a tutti i pubblici esercizi, esercizi commerciali al dettaglio, laboratori artigianali alimentari, distributori automatici, attività autorizzate su aree pubbliche e operatori del commercio itinerante. Il divieto non si applica alle consegne a domicilio.

Inoltre, è vietato collocare contenitori per la raccolta del vetro o altri oggetti in vetro all’esterno dei locali o nelle aree pubbliche interessate dalla festa.

L’area interessata dai divieti coincide con il centro cittadino, delimitato dalle vie Finali, Carducci, Padre Vicinio da Sarsina, Cavallotti, Pacchioni, del Tunnel, Canonico Lugaresi, IV Novembre, corso Cesare Battisti, vie Curiel e Mulini.

Le violazioni saranno punite con sanzioni amministrative da 500 a 5.000 euro, in base all’articolo 50, comma 7-bis.1 del Decreto Legislativo 267/2000.

Parallelamente, Start Romagna ha comunicato che da sabato 21 a martedì 24 giugno, sulle linee 4 e 6, i biglietti di corsa semplice saranno validi per tutta la giornata, facilitando così gli spostamenti durante i giorni della festa. L’estensione riguarda anche i titoli acquistati tramite app o emettitrice.