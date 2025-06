Cesena. Parteciperà ai Campionati mondiali di pattinaggio in Cina, la giovane atleta Giulia Mandalà ricevuta in Comune dal Sindaco

Dopo aver conquistato il terzo posto ai Campionati Italiani di pattinaggio sincronizzato, Giulia Mandalà, atleta 19enne dell’ASD Victoria Skating 2, è stata ricevuta dal Sindaco Enzo Lattuca, che ha voluto congratularsi personalmente per l’eccezionale risultato ottenuto. Questo traguardo le ha permesso di qualificarsi per i Campionati del Mondo di pattinaggio, in programma in Cina: un risultato di grande prestigio, che premia il suo impegno costante, la sua dedizione e l’elevato livello tecnico raggiunto.

Ad accompagnare la giovane atleta cesenate c’era Francesca Capezzuto, vicepresidente asd Victoria Skating 2, la quale ha sottolineato come il gruppo di pattinaggio sincronizzato di cui fa parte Mandalà fosse già campione regionale, a dimostrazione della costante eccellenza e del talento espresso dalla comunità sportiva. “Questi risultati – ha detto – attestano non solo la determinazione degli atleti, ma anche la qualità della preparazione e il valore del lavoro svolto”.

“È con grande orgoglio – commenta il Sindaco – che ci congratuliamo con Giulia Mandalà per i risultati conseguiti in ambito sportivo a livello nazionale e internazionale. La sua partecipazione a una competizione di tale prestigio rappresenta non solo un motivo di soddisfazione per la Asd Victoria Skating 2 ma anche un’importante opportunità di crescita e confronto con i migliori atleti a livello internazionale, oltre che un motivo di orgoglio per la città di Cesena. I risultati raggiunti dai giovani atleti cesenati a tutti i livelli sono frutto di duro lavoro, sacrifici e determinazione, e sono garantiti da un pieno sostegno delle famiglie e delle società sportive di riferimento a cui va la nostra gratitudine”.

Nata a Rimini il 24 agosto del 2006, Giulia Mandalà pratica sport da dieci anni e frequenta il quinto anno dell’Istituto Tecnico Aeronautico di Forlì. Il prossimo 15 giugno parteciperà con il suo gruppo di pattinaggio sincronizzato Precision Skate Bologna alla World Cup a Reggio Emilia, in autunno invece, volerà alla volta dei Campionati Mondiali.

Comunicato stampa