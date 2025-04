Cesena, partiti i lavori per la nuova piscina comunale in zona Ippodromo

Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale di via Giuseppe Di Vittorio, nella zona dell’Ippodromo. Il progetto, dal valore complessivo di oltre 9,3 milioni di euro, è stato affidato tramite gara d’appalto al raggruppamento temporaneo di imprese Formula Servizi, Idrotermica e Ceir.

Dopo la fase di accantieramento e montaggio gru, entro maggio inizieranno gli scavi e le fondazioni, seguiti dalle opere strutturali, che saranno completate entro novembre 2025.

Co-finanziato da ATUSS (Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile), l’intervento darà vita a un impianto polifunzionale, antisismico e ad alta efficienza energetica. «Si tratta di un’opera strategica per lo sport cittadino – commenta l’assessore Christian Castorri – che si inserisce nel rilancio dell’area dell’Ippodromo, insieme alla nuova pista di atletica e al ripristino del Palazzetto».

Il progetto, ideato dallo studio Degli Esposti Architetti di Milano, prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio natatorio in due stralci, per garantire la continuità del servizio agli utenti. La struttura ospiterà vasche interne ed esterne, un’ampia hall con biglietteria, punto ristoro e shop, spogliatoi per utenti e istruttori, una tribuna da oltre 100 posti, uffici, palestra da 100 mq e una terrazza per attività outdoor.

Il piano interrato sarà dedicato ai locali tecnici per la manutenzione. La piscina rientra nel più ampio progetto “Cesena Sport City”, mirato a rendere la città più attrattiva per investimenti sportivi a livello nazionale e internazionale.