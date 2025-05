Cesena, partiti i lavori post-alluvione negli alloggi popolari: 2,5 milioni per il ripristino di sette edifici

Due anni dopo l’alluvione che ha messo in ginocchio ampie aree della città, comincia la fase concreta della ricostruzione negli edifici di edilizia residenziale pubblica. Con un finanziamento di oltre 2,5 milioni di euro assegnato al Comune di Cesena dal Commissario straordinario per la ricostruzione (Ordinanza 16), sono ufficialmente partiti i lavori di ripristino in sette complessi residenziali gestiti da A.C.E.R. Forlì-Cesena, ente pubblico che cura la gestione degli immobili popolari.

I primi cantieri aperti sono quelli di via IV Novembre, nei pressi del Ponte Vecchio, e via Castiglione, in zona San Carlo. Gli interventi interesseranno circa 70 alloggi, riportando alla piena agibilità spazi oggi in parte inaccessibili.

“Sono lavori fondamentali per restituire sicurezza e dignità abitativa a tante famiglie – spiega l’assessore alla Ricostruzione Christian Castorri –. L’obiettivo è ripristinare non solo gli alloggi, ma anche cantine, locali tecnici, ascensori e aree comuni danneggiate dall’acqua e dal fango”.

La mappa dei lavori coinvolge immobili anche in via Savio (San Michele), via Umberto Saba, via Machiavelli e via Vigne di Sopra. Per via Savio, i progetti sono già stati approvati con una recente delibera di Giunta. Gli interventi previsti includono il rifacimento di coperture, impianti elettrici e fognari, locali interrati e centrali termiche.

A.C.E.R., che ha curato la progettazione e si occuperà anche della direzione lavori, ha sottoscritto con il Comando provinciale della Guardia di Finanza un protocollo di monitoraggio e legalità per garantire trasparenza nella gestione dei fondi e nei lavori di ricostruzione.

“Siamo intervenuti fin da subito con misure d’urgenza – ricorda Mirella Ravaglia, consigliera di A.C.E.R. Forlì-Cesena –. Oggi lavoriamo per una riparazione completa e duratura. In attesa dei lavori, abbiamo anche disposto riduzioni del canone d’affitto per le famiglie più colpite, per alleviare l’impatto dell’emergenza”.

Il pacchetto complessivo degli interventi ha un valore di 2.534.434,83 euro, finanziati con fondi commissariali. L’Amministrazione comunale conferma che altri cantieri apriranno nei prossimi mesi.

“È un impegno che abbiamo preso con la città – conclude Castorri – e che stiamo onorando con responsabilità e concretezza”.