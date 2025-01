Cesena. Pedone investito da un’automobile in via Madonna dello Schioppo. L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Locale di Cesena

Nella serata di ieri, martedì 7 gennaio, alle ore 20:00, la Polizia locale di Cesena ha rilevato un sinistro stradale in via Madonna dello Schioppo in cui sono rimasti coinvolti un pedone e una Opel Corsa alla cui guida si trovava un cesenate di 65 anni. Mentre attraversava la strada da sinistra a destra rispetto al senso di marcia dell’auto una donna 38enne di origini moldave è stata colpita sbattendo sul cofano motore. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze in quanto l’Opel corsa procedeva a velocità moderata.

La donna è stata soccorsa nell’immediato dai sanitari del 118 che dopo aver verificato le condizioni della donna hanno proceduto con il trasferimento con codice giallo al pronto soccorso. Nel corso delle operazioni la 38enne si è confrontata con gli operatori e con gli agenti della Polizia locale contribuendo a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Illeso il conducente dell’Opel corsa che, interrogato dalla pattuglia del Comando ‘Fiorini’ di via Dell’Amore, ha riferito di essersi accorto della presenza della donna troppo tardi all’altezza del civico 360 di via Madonna dello Schioppo. L’esatta dinamica dell’incidente è stata ricostruita anche grazie al racconto di un testimone che ha assistito all’evento.

Cesena, 8 gennaio 2025