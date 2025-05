Cesena, per il 22 maggio 2025 la convocazione del Consiglio Comunale con importanti temi su bilancio, sicurezza e decoro urbano

Giovedì 22 maggio 2025, alle ore 20:00, è convocata la riunione del Consiglio Comunale di Cesena, che si svolgerà con modalità mista, sia in presenza che in videoconferenza. L’incontro rappresenta un momento chiave per affrontare temi di grande rilevanza per la città, dalla variazione al bilancio di previsione 2025-2027, passando per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, fino al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

L’ordine del giorno prevede inoltre l’esame di due mozioni riguardanti sicurezza, decoro urbano e ordine pubblico, proposte da consiglieri appartenenti a diverse forze politiche locali. In particolare, la mozione del consigliere Massimo Mazzolani punta a promuovere interventi concreti per migliorare la vivibilità e la sicurezza nei quartieri cittadini, mentre l’ordine del giorno presentato dal consigliere Roberto Fabbrica affronta temi simili, sottolineando la necessità di una più efficace collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Nel corso della seduta saranno inoltre discusse interpellanze importanti, tra cui quelle riguardanti la manutenzione del verde pubblico e le problematiche di sicurezza a Milano Marittima, alle quali risponderanno rispettivamente l’assessore Federica Bosi e il sindaco Mattia Missiroli.

La convocazione ufficiale, firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio Comunale Samuele De Luca, sottolinea l’importanza della partecipazione attiva di tutti i consiglieri e della comunità cittadina nella discussione e nell’adozione di provvedimenti fondamentali per il futuro della città.