Cesena, “Piazze di Cinema”: l’organizzazione della rassegna estiva cesenate affidata al cinema Eliseo per le edizioni 2025 e 2026

Sarà il Cinema Eliseo a gestire per il 2025 e il 2026 il servizio di organizzazione, direzione artistica e comunicazione della manifestazione ‘Piazze di cinema’ per un importo complessivo di 67.199,00 euro. È questo l’esito della procedura negoziata senza bando avviata nel mese di marzo dal settore Biblioteca Malatestiana e Cultura del Comune di Cesena.

Nata nel 2011 con l’idea di mettere al centro la visione comunitaria del cinema, e cresciuta di anno in anno (con le sole eccezioni del 2020-2021, in cui è stata sospesa nel pieno della pandemia, e del 2023 a seguito dell’alluvione), la rassegna, a cavallo fra giugno e luglio, anima il centro città proponendo pellicole particolarmente apprezzate dal grande pubblico e favorendo l’incontro tra gli spettatori e i protagonisti dei film in programmazione: attori, registi, sceneggiatori, fra i quali l’ospite dell’anno. Dopo Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Stefano Accorsi ed Elio Germano, chi sarà il padrino o la madrina della dodicesima edizione? Tutti i dettagli saranno svelati nel corso di una conferenza stampa di presentazione della programmazione che si terrà lunedì 9 giugno alla presenza dell’Assessore alla Cultura Camillo Acerbi, della Dirigente del Settore Elisabetta Bovero e dei referenti di Eliseo Srl.

Intanto gli uffici comunali lavorano alla definizione della prossima edizione del festival che, come dimostrato negli scorsi anni, è molto atteso e apprezzato dai cesenati e da tutti gli appassionati del grande schermo nell’ambito della programmazione di eventi estivi proposta da giugno a settembre. Nel corso delle dodici serate di programmazione 2024 sono stati oltre 6 mila gli spettatori che hanno preso parte alle numerose proiezioni, aperitivi con gli attori, mostre fotografiche. Si tratta di un’iniziativa importante anche perché rende il cinema alla portata di tutti, grazie alla scelta di luoghi all’aperto e in gran parte ad accesso gratuito che, di volta in volta, si trasformano in vere e proprie sale cinematografiche capaci di accogliere centinaia di spettatori.

Comunicato stampa