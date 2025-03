Cesena. Pistola abbandonata in un parco, sequestrata dalle forze dell’ordine. Indagini in corso

Durante dei lavori di sistemazione al tetto di una struttura sanitaria a Cesena, un dipendente ha trovato una pistola abbandonata nell’area verde circostante tra l’ex Saub (il presidio Ausl di corso Cavour) ed i passaggi pedonali per gli studenti a ridosso del viadotto Kennedy. Si è rivelata essere una “scacciacani” priva di tappo rosso di sicurezza, spesso utilizzata per intimidazioni e rapine. Le forze dell’ordine sono state allertate e la pistola è stata sequestrata, scatenando controlli per individuare il proprietario. Le telecamere di sicurezza della zona verranno consultate per identificare eventuali persone sospette. Nel frattempo, sono stati effettuati controlli anche sui senza fissa dimora che occupano il sotto ponte vicino alla struttura.