Cesena. Promozione dell’affido familiare e della vicinanza solidale. L’impegno dei Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, del Centro per le famiglie di Asp e dell’Agenzia per la famiglia

Una rete di supporto vicina ai più piccoli e alle loro famiglie. L’equipe Affido dei Servizi Sociali, composta da due assistenti sociali e un’educatrice, collabora con il Centro per le Famiglie e l’Agenzia per la Famiglia per promuovere iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza su temi delicati come la solidarietà, l’affido familiare e l’adozione. Le attività di sensibilizzazione e promozione sono organizzate e coordinate da un tavolo tecnico che include anche le associazioni e le OVD del territorio, impegnate nel sostegno della genitorialità e nell’accompagnamento delle famiglie fragili o nell’accoglienza dei minori. Nell’ambito del percorso di presa in carico, i colloqui informativi e di orientamento sulla solidarietà e l’affido sono gestiti dall’Agenzia per la Famiglia, che fornisce supporto e informazioni alle famiglie interessate.

Attualmente sono 9 i vicini solidali (5 coppie e 4 singoli) che stanno sostenendo 4 famiglie. Sono invece 2 i minori accolti in comunità.

Gli affidi attivi nel 2024 sono stati 23 di cui 4 in gestione associata (si tratta degli affidi in cui vi è una compartecipazione progettuale ed economica da parte dell’AUSL motivata da una componente sanitaria).

Tenere i riflettori accesi. Nel corso del 2024, con lo scopo di promuovere queste tematiche e di restituire centralità a un tema che interessa tutta la comunità, sono state molteplici le attività proposte al territorio: 2 proiezioni gratuite di film inerenti il tema promosso al cinema multisala Eliseo; una cena con prenotazione al Centro per le famiglie per ricevere informazioni in merito all’affido e alla vicinanza solidale e ascoltare testimonianze di famiglie che hanno adottato o avuto in affido delle bambine e bambini; un incontro di lettura per adulti e due incontri pomeridiani per bambini e genitori presso il parco di ‘Bibliostelle’ di Ponte Pietra; un evento ‘biblioteca vivente’ sempre negli spazi del Centro per le famiglie.

I ‘libri viventi’ sono persone in carne e ossa che mettono a disposizione il proprio tempo e la propria storia di accoglienza e vicinanza, per dare la possibilità a ciascun lettore o lettrice di consultarlo, di ascoltarlo e instaurare con lui o lei un dialogo. Una festa al Parco per Fabio con laboratori e attività per i bambini. Per concludere, uno spettacolo teatrale presso il cine-teatro Bogart.

Ma quali saranno le iniziative del 2025?

Anche per questo nuovo anno il programma delle iniziative è stato definito dai componenti del Tavolo accoglienza che riunisce il Centro per le famiglie di Asp Cesena-Valle Savio, i Servizi Sociali, l’Agenzia per la famiglia e le associazioni e OVD del territorio che si occupano di questo tema e dell’accompagnamento delle famiglie che si rendono disponibili all’affidamento di minori (Papa Giovanni XXIII, Associazione Adamantina, Centro Aiuto alla Vita, Associazione Famiglie per l’accoglienza, Azione Cattolica, Associazione Amici di Rocco).

Tutti gli eventi confluiscono nella rassegna ‘Siamo storie’, un insieme di incontri e racconti sull’accoglienza familiare. Si comincia mercoledì 9 aprile, alle ore 20:15, al cinema multisala ‘Eliseo’ (viale Carducci, 7) con la proiezione di ‘Non così vicino’, film di Marc Forster con Tom Hanks. Un vedovo scontroso, la cui unica gioia viene dal criticare e giudicare i suoi vicini esasperati, cambia atteggiamento quando una giovane famiglia vivace si trasferisce nella porta accanto, portando a un’amicizia inaspettata che sconvolgerà il suo mondo. La proiezione sarà preceduta dal racconto di una famiglia che condividerà la propria esperienza di vicinanza solidale.

Venerdì 23 maggio, alle ore 17:00, nelle sale della Malatestiana (piazza Bufalini, 1) tornerà la ‘Biblioteca vivente’, un incontro per promuovere il dialogo, conoscenza e incoraggiare riflessioni. Ai lettori presenti sarà offerta la possibilità di consultare un catalogo e di scegliere un libro da ‘prendere in prestito’.

Venerdì 19 settembre, alle ore 20:30, a palazzo Nadiani (via Dandini, 5) spettacolo teatrale a cura della Compagnia C’erac’è. Con una performance di playback theatre gli attori onoreranno le testimonianze del pubblico in riferimento alle proprie esperienze di accoglienza e vicinanza, e li rappresenteranno attraverso espressioni teatrali, combinando ascolto empatico e connessione sociale.

Per concludere, mercoledì 15 ottobre, ore 20:15, sempre al cinema ‘Eliseo’ sarà proiettato il film di Christian Filippi ‘Il mio compleanno’.

Cesena, 1° aprile 2025