Cesena, “Pyris, un dono degli dei”: Ileana Patacca in mostra alla Pinacoteca

Sabato 12 aprile alle 17:00, la Pinacoteca comunale di Cesena (via Aldini 26) accoglierà l’inaugurazione di “Pyris, un dono degli dei”, una nuova esposizione a cura dell’artista Ileana Patacca. Classe 1977 e originaria di Giulianova, l’autrice si è diplomata all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, distinguendosi per una creatività eclettica, incentrata sulla rilettura della memoria e dei luoghi.

Il tema della “Madonna della Pera”

L’ispirazione principale dell’esposizione arriva dall’iconografia della “Madonna della Pera”, opera simbolo ospitata nella stessa Pinacoteca. Attraverso sei creazioni realizzate nel 2024, Patacca combina materiali diversi – dal legno alla plastica combusta, passando per cartapesta, resina, cera, vetro e stampe fotografiche – per esplorare il valore simbolico della pera, ricorrente sia nell’antica mitologia greca sia nella spiritualità orientale. Da un lato, il frutto è legato alle divinità Afrodite e Dioniso, dall’altro rappresenta caducità e transitorietà.

Incontro con l’artista

Per chi desidera approfondire, venerdì 25 aprile alle 17:00 è previsto un evento speciale con visita guidata a cura di Coopculture e un incontro con Ileana Patacca stessa. Sarà un’occasione per conoscere meglio il processo creativo che ha portato alla nascita di queste opere e per scoprire i significati reconditi che le animano.

Dettagli pratici

La mostra sarà aperta fino al 4 maggio, dalle 16:00 alle 19:00 nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e festivi (eccetto il 20 e 21 aprile). L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0547 610892 o scrivere a cesenacultura@comune.cesena.fc.it.