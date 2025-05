Cesena. Quante storie nella storia, voci dal fronte. Appuntamento per giovedì 8 maggio alle ore 17:00 in Biblioteca Malatestiana

La Biblioteca Malatestiana aderisce anche quest’anno all’iniziativa “Quante storie nella Storia”, organizzata dal Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana, giunta alla sua 24a edizione.

Nel corso dell’evento si darà spazio alle storie che emergono dal fondo Caduti Grande Guerra conservato dalla Malatestiana, una tra le più consistenti raccolte italiane di autografi di soldati della Prima Guerra mondiale, realizzata a partire dal 1915 come parte di una vasta ricerca promossa dal Comitato nazionale per la storia del Risorgimento. Si tratta di circa 2000 lettere e cartoline di militari cesenati, quasi tutti di estrazione popolare e soprattutto contadina. Il bibliotecario Dino Bazzocchi, facente parte del Comitato, aggiunse alla documentazione scritta che veniva raccogliendo schede da lui ideate in cui registrò i dati anagrafici e biografici, insieme al ritratto di ogni soldato. La Biblioteca ha valorizzato il fondo ‘Caduti’ con lo studio e la pubblicazione parziale di una selezione di lettere nel volume ‘Verificato per censura. Lettere e cartoline di soldati romagnoli nella prima guerra mondiale’ a cura di Giuseppe Bellosi e Marcello Savini, Cesena 2002. Il lavoro di riordino e descrizione del fondo – attualmente in corso – sarà occasione per fornire un inquadramento storico della raccolta.

L’incontro si terrà giovedì 8 maggio, alle ore 17:00, nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana. I bibliotecari della Sezione antica racconteranno alcuni spaccati di vita dal fronte tratti dalle circa duemila lettere e cartoline scritte da militari cesenati. La cittadinanza è invitata.

Cesena, 6 maggio 2025

Comune di Cesena