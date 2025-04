Cesena: raccolta alimentare solidale nei quartieri per le famiglie in difficoltà, appuntamento il 5 aprile

Sabato 5 aprile, dalle 09:00 alle 18:00, i Quartieri di Cesena si mobiliteranno per un’importante iniziativa di solidarietà: una raccolta alimentare destinata alle persone e alle famiglie in difficoltà. Questa iniziativa, che coinvolge cittadini, associazioni di volontariato e i consiglieri di Quartiere, rappresenta un’occasione concreta di aiuto per la comunità cesenate.

Una giornata di solidarietà nei Quartieri di Cesena

Durante tutta la giornata, nei vari quartieri di Cesena, sarà possibile contribuire alla raccolta di generi alimentari di prima necessità, come pasta, riso, legumi, olio, biscotti e molti altri prodotti, come indicato nei volantini che i volontari distribuiranno presso le strutture coinvolte. Queste strutture vanno dai grandi punti vendita alla piccola distribuzione locale, che collabora attivamente a questa iniziativa. Il materiale raccolto verrà distribuito alle associazioni di volontariato che provvederanno a consegnarlo alle persone che ne hanno più bisogno.

Contributo fondamentale per l’Emporio Solidale

Parte della raccolta sarà destinata all’Emporio Solidale, una realtà di Cesena che quotidianamente fornisce beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà, offrendo anche un supporto concreto per far fronte alle necessità quotidiane. L’Emporio Solidale si conferma come un punto di riferimento fondamentale per il territorio, destinato a migliorare la qualità della vita di chi si trova ad affrontare momenti difficili.

Un impegno collettivo per la comunità

L’iniziativa, intitolata “Quartieri solidali”, è resa possibile grazie alla collaborazione di molte realtà locali, tra cui le Caritas parrocchiali, l’Associazione San Vincenzo, Mantello di San Martino, il Gruppo Scout, MASCI, le parrocchie, il Banco di Solidarietà di Cesena, l’Emporio Solidale e le Cucine Popolari. Gli Assessori ai Servizi alle persone e alle famiglie, Carmelina Labruzzo, e ai Quartieri, Lorenzo Plumari, hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa in un periodo storico segnato da un aumento delle difficoltà economiche e sociali.

“Questo appuntamento comunitario è un’occasione per stare vicino a chi si trova in difficoltà. La solidarietà è un valore che ci unisce, soprattutto in tempi di crisi”, hanno dichiarato gli assessori. “Il sostegno alle famiglie fragili è un dovere che ci impegniamo a portare avanti con determinazione, potenziando costantemente la rete di servizi a supporto del cittadino.”

Partecipazione attiva della comunità

La raccolta alimentare rappresenta un’opportunità per tutti i cittadini di dimostrare il proprio impegno verso la comunità. Il Coordinatore dei Quartieri, Sanzio Bissoni, ha invitato tutti a partecipare con generosità, ricordando che anche un piccolo gesto può fare una grande differenza. “Questa iniziativa rappresenta il cuore della solidarietà cesenate, che si esprime attraverso la partecipazione attiva di tutti: dai cittadini alle associazioni di volontariato”, ha commentato.

Informazioni e contatti

Per chi desidera maggiori informazioni sull’iniziativa o su come partecipare, è possibile contattare il proprio quartiere di riferimento. L’iniziativa “Quartieri Solidali” sarà un’opportunità di incontro e di sostegno per chi ne ha bisogno, e dimostrerà ancora una volta la forza della comunità cesenate nel prendersi cura dei suoi membri più fragili.