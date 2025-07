Cesena, recuperati grazie alla Polizia Locale 670 euro gettati per errore in un cassonetto

Un gesto involontario ha rischiato di costare caro a una cittadina togolese residente in città, ma il tempestivo intervento della Polizia Locale di Cesena ha permesso di recuperare l’intera somma di denaro finita per errore in un cassonetto per la raccolta di abiti usati.

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 22 luglio, intorno alle ore 14:40, quando la Centrale operativa della Polizia Locale è stata contattata dalla donna, in evidente stato di agitazione. Con difficoltà nell’esprimersi in italiano, ha spiegato agli operatori di aver gettato un sacco contenente indumenti dismessi in un contenitore gestito da HERA, situato all’incrocio tra Largo Severi e via Osservanza, e solo in un secondo momento si è resa conto che all’interno del sacco era presente anche un mazzo di banconote per un totale di 670 euro.

Si trattava, come lei stessa ha riferito agli agenti, di parte dell’ultimo stipendio, denaro che intendeva inviare alla propria famiglia nel Paese d’origine.

Immediatamente, una pattuglia del Comando ‘Fiorini’ di via Dell’Amore è intervenuta sul posto per identificare la donna, raccogliere la testimonianza e verificare la gestione del cassonetto da parte di Hera. Dopo aver accertato ogni elemento utile, gli agenti hanno contattato il referente di zona, che ha provveduto ad attivare l’intervento di un addetto munito di chiavi, necessario per aprire il contenitore.

Grazie alla sinergia tra la Polizia Locale e il personale Hera, il sacco è stato recuperato e l’intera somma è stata riconsegnata alla legittima proprietaria, che ha espresso profonda gratitudine verso gli agenti per la disponibilità e la sensibilità dimostrata nel corso dell’intervento.

Un piccolo imprevisto, dunque, si è trasformato in un esempio di efficienza e collaborazione tra istituzioni e cittadini.