Cesena. Referendum 8 e 9 giugno, tutte le informazioni sul corpo elettorale cesenate e sui seggi che saranno allestiti nel territorio comunale

Con decreti del 31 marzo 2025, pubblicati sulla gazzetta Ufficiale 75 del 31/03/2025 sono stati indetti 5 referendum popolari abrogativi per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Si potrà votare in entrambe le giornate: domenica 8 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00, e lunedì 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Nel corso delle due giornate di voto saranno complessivamente 103 i seggi allestiti sul territorio comunale: 98 seggi, di cui 7 volanti destinati a particolari categorie di elettori, e 5 speciali, collocati in strutture sanitarie e residenziali. L’elenco dettagliato con l’ubicazione dei seggi è disponibile sul sito del Comune.

Gli elettori chiamati al voto presso i seggi cesenati, al netto degli iscritti A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), dei minorenni e dei fuori sede che votano altrove, ammontano a 75.371: 36.351 maschi e 39.020 femmine. A questi si aggiungono: 4.947 elettori (2.529 maschi e 2.418 femmine) che voteranno per corrispondenza, in quanto iscritti all’AIRE o temporaneamente all’estero; 63 elettori fuori sede (22 maschi e 41 femmine) che, pur iscritti a Cesena, eserciteranno il diritto di voto in altri Comuni per motivi di studio, lavoro o salute; 288 elettori fuori sede (94 maschi e 194 femmine) che, invece, voteranno a Cesena pur essendo iscritti in altri Comuni.

Si ricorda che i cittadini comunitari residenti a Cesena non partecipano a questa consultazione referendaria, trattandosi di una votazione riservata ai cittadini italiani.

Rilascio duplicati tessera elettorale. Per facilitare l’accesso al voto, dal 1° al 29 maggio 2025 sono stati rilasciati 140 duplicati di tessere elettorali presso lo Sportello del Cittadino. Si invita chi avesse smarrito la tessera o esaurito gli spazi a recarsi per tempo presso gli uffici comunali per il rilascio di un nuovo documento.

Indicazioni per il voto assistito. Gli elettori affetti da gravi infermità, portatori di disabilità fisiche che impediscono l’esercizio materiale ed autonomo del voto, possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia, esibendo al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dall’Azienda U.S.L. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e può esercitare tale compito solo per un invalido. La certificazione viene trattenuta dal Presidente del seggio. Se nella certificazione rilasciata, l’infermità viene dichiarata permanente, l’elettore, onde evitare di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico ha la possibilità di presentare una richiesta al Comune nelle cui liste elettorali è iscritto (vedi modulo di domanda allegata), tendente ad ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione, da parte dello stesso Comune, di apposito simbolo sulla tessera elettorale. Tutte le informazioni sono reperibili a questo link: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/referendum-2025-indicazioni-per-il-voto-assistito/.

Per ulteriori informazioni, aggiornamenti e orari degli uffici, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Comune di Cesena: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/referendum-popolari-abrogativi-2025/.

Comune di Cesena, 29 maggio 2025