Cesena. Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, il Comune recepisce quanto disposto dal decreto legislativo 209 del 31 dicembre 2024

La Giunta comunale di Cesena ha approvato una delibera con cui recepisce le disposizioni previste dal decreto legislativo 209 del 31 dicembre 2024, che integra e corregge il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) introducendo disposizioni sugli incentivi tecnici, estendendoli anche al personale dirigenziale.

La finalità della norma resta quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’Amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni. Con questo si fa riferimento a tutte le professionalità tecniche che operano nel settore dei Lavori pubblici e più in generale nei Servizi (a titolo di esempio parliamo di tutti coloro che presidiano le fasi di preparazione delle gare pubbliche e di esecuzione dei contratti, ma anche degli ambiti di progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri). In questa ottica si ritiene debbano essere interpretate anche le novità apportate dal decreto correttivo.

In particolare le ultime modifiche ricomprendono, nell’ambito dei destinatari degli incentivi, anche le figure dirigenziali, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, consentendo quindi di estendere agli stessi la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche. L’importo di tali incentivi trova di volta in volta copertura finanziaria nell’ambito del quadro economico dei lavori o dei servizi che vengono realizzati anche in ‘sostituzione’ di prestazioni professionali rese da soggetti esterni. La ripartizione degli stessi avviene sulla base di un regolamento (predisposto anche attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali) tra tutti i dipendenti direttamente coinvolti a diverso titolo nei procedimenti.

Cesena, 29 aprile 2025