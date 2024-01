Cesena riconosciuta città capoluogo | Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto approvato dal Governo – Il Sindaco Enzo Lattuca: “Un risultato raggiunto grazie all’impegno storico dei cesenati”

“Oggi è un giorno importante per la nostra città. Cesena, a tutti gli effetti, è stata riconosciuta finalmente come città capoluogo, insieme a Forlì, della nostra Provincia. Sono trascorsi ormai trent’anni da quando la nostra Provincia ha preso il nome di Provincia di Forlì-Cesena ma fino ad oggi non era mai stato riconosciuto formalmente lo status di Capoluogo alla nostra città. Senza nulla togliere a Forlì e grazie all’iniziativa da noi intrapresa e sostenuta dal Consiglio comunale, dalle forze sociali ed economiche del nostro territorio, siamo riusciti a rendere realtà quello che per molti di noi era già uno stato di fatto perché Cesena – Medaglia d’argento al Valore militare – ha conquistato la dignità di città co-capoluogo nella sua storia, grazie alla sua gente. Nel Decreto che il Governo ha approvato nella seduta del 25 gennaio del Consiglio dei Ministri e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale è contenuta una norma che riconosce finalmente anche a Cesena lo status di capoluogo. Un passaggio formale, simbolico, ma anche di sostanza perché con questo riconoscimento potremo partecipare a bandi ed opportunità che sono riservati solo a città capoluogo”.

Il Sindaco Enzo Lattuca