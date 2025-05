Cesena. Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale e mappatura delle strade su cui intervenire con opere di manutenzione straordinaria

Assessore Christian Castorri: “Impegno assoluto che confermiamo di anno in anno sull’intero territorio comunale”

A partire dalla prossima primavera diverse strade comunali saranno interessate da importanti interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, con relativa posa in opera di segnali stradali per la numerazione civica. Nel complesso, si tratta di lavori programmati dall’Amministrazione comunale dell’ammontare complessivo di 180 mila euro, cifra che va a sommarsi al pacchetto di risorse di 196 mila euro investito dall’Ente nel 2024.

“Annualmente – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – analizzando le priorità segnalate al Settore dei Lavori pubblici e agli uffici comunali interveniamo lungo i tratti stradali che necessitano di un rifacimento integrale o parziale della segnaletica. In alcuni casi si tratta dell’ordinario completamento dei lavori di riasfaltatura, in altri invece di manutenzione straordinaria dovuta a diversi fattori e fortemente connessa alla sicurezza stradale. Il progetto approvato con delibera di Giunta riguarda l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale sul territorio comunale, nello specifico nella zona di pianura che per caratteristiche morfologiche prevede una analoga tipologia delle lavorazioni”.

Gli interventi principalmente previsti riguardano : rifacimento della segnaletica orizzontale sulle strade comunali, soprattutto nelle zone residenziali, modifiche ai parcheggi esistenti, piccoli interventi di riparazione della segnaletica verticale esistente e sostituzione dei segnali, qualora gli stessi si presentassero ammalorati. I lavori andranno realizzati con condizioni climatiche favorevoli seguendo i programmi stabiliti dall’Amministrazione e redatti in base alle richieste per esigenze di pubblica utilità e sicurezza stradale.

Con riferimento invece alle manutenzioni straordinarie su strada. “Per il 2025 – prosegue l’Assessore – abbiamo avviato una mappatura delle strade che hanno un bisogno urgente di manutenzione straordinaria: parliamo di 15 urbane e 16 extraurbane. Interventi di questo tipo rappresentano una parte essenziale della gestione delle infrastrutture viarie e risultano per questo imprescindibili per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’intera rete”. Nello specifico, per le urbane, si tratta di viale Angeloni (tratto da viale Bovio a viale Gaspare Finali), via Piave (tratto da viale Bovio a viale Gaspare Finali), le vie Padre vicinio da Sarsina, Felice Cavallotti, Carducci, Rossini, San Benedetto, Piemonte, Gaspare Finali, Zandonai, Puccini, Rino Bagnoli, Emilia – a tratti da levante a ponente, Cervese – a tratti, Mura Giardino Pubblico. In relazione alle extraurbane: via Masiera I – tratto da civico 651 a via Calcinaro, via Redichiaro, via Pisignano, nel tratto tra le vie Melona a Mariana, via Mariana, tratto da via Calabria a via Cervese, via Calabria, da via Mariana a via Violone di Gattolino, via Dismano, via Roversano, via Rovescio, via San Cristoforo, le vie Gallo, San Vittore, Assano, S. Tomaso, Bel Pavone, Giardino e Violone di Gattolino.

Cesena, 4 febbraio 2025