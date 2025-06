Cesena. Rifacimento delle condotte di acqua e gas in via Dandini, tutte le modifiche alla viabilità a partire da domani, martedì 17, e da mercoledì 25 giugno

A partire da domani, martedì 17 giugno, in via Dandini, Hera ed InRete procederanno con un importante intervento di rifacimento delle condotte di acqua e gas, che durante l’estate verrà condotto anche su parte dell’area di piazza Aguselli, con l’obiettivo di rinnovare i sottoservizi di questa porzione di centro storico. A questo proposito, così come condiviso dagli uffici comunali dei Lavori pubblici con la ditta Coromano, che eseguirà l’intervento, dalla mattinata di domani si procederà con l’avvio delle operazioni di deposito materiale e accantieramento nell’area di via Martiri d’Ungheria. A seguire, mercoledì 25 giugno, una volta conclusa la manifestazione ‘San Giovanni in festa’, la viabilità sarà sospesa in via Dandini per l’avvio delle operazioni di scavo.

“Così come anticipato nel corso della prima settimana di giugno – commenta l’Assessora ai Lavori pubblici Christian Castorri – a partire dalle prossime ore e in modo decisamente più significativo dopo San Giovanni, via Dandini sarà interessata da un importante intervento progettato e programmato con lo scopo di migliorare le infrastrutture urbane e di restituire ai cittadini servizi adeguati. A questo proposito, per consentire alla ditta e ad Hera di eseguire quanto previsto, sarà necessario considerare alcune modifiche temporanee alla viabilità. Abbiamo ritenuto opportuno attendere la conclusione della festa di San Giovanni per non arrecare disagi alle attività della zona e all’organizzazione stessa dell’evento. Anche in questo caso sappiamo che i lavori richiederanno alcuni sacrifici a cittadini e commercianti ma sappiamo anche che alla fine degli stessi, comprese le opere di asfaltatura del tratto interessato, quest’area sarà migliore sotto tutti i punti di vista”.

In risposta a quanto scritto in queste ore dai rappresentanti della Lega, l’Assessore Castorri replica: “L’approccio della Lega alle opere pubbliche è sempre lo stesso: strumentalizzare il disagio temporaneo generato dai cantieri per offrire una narrazione distorta, ignorando i benefici concreti che tali interventi porteranno alla città. Siamo perfettamente consapevoli che ogni cantiere comporta disagi, ed è proprio per questo che lavoriamo quotidianamente per ridurli al minimo. Non abbiamo bisogno che sia Sirotti Gaudenzi a ricordarcelo. Altra cosa, però, sono i vantaggi che un’opera pubblica porta una volta completata: su questo la Lega, in questi anni, ha dimostrato di non avere la stessa consapevolezza e visione che invece possiedono la maggior parte dei cittadini cesenati”.

Le modifiche alla viabilità

In concomitanza con i lavori di rifacimento dei sottoservizi in via Dandini, saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità, come indicato e segnalato da apposita cartellonistica in loco. Le disposizioni saranno effettive dalle ore 8:00 di domani, martedì 17 giugno, fino alle ore 18:00 di venerdì 25 luglio, durante la reale presenza del cantiere. Nel dettaglio, verranno adottate le seguenti misure: divieto di transito veicolare e ciclabile (eccetto mezzi di soccorso e di cantiere) in via Dandini, nel tratto compreso tra via Strinati e via Martiri d’Ungheria; in vicolo Madonna del Parto, per l’intera estensione; divieto di transito pedonale (eccetto residenti) in via Dandini, nel tratto tra via Strinati e via Martiri d’Ungheria; in vicolo Madonna del Parto, per l’intera estensione.

Come disposto dall’ordinanza emessa venerdì 13 giugno saranno inoltre istituiti divieti di sosta nei seguenti punti: via Dandini: 2 posti auto per disabili all’intersezione con via Martiri d’Ungheria; via Martiri d’Ungheria all’intersezione con via Contrada Dandini: 8 posti moto e n. 1 posto auto disabile; via Martiri d’Ungheria all’intersezione con via Tiberti: 2 posti auto; via Tiberti all’intersezione con via Martiri d’Ungheria: 1 posto auto disabile. Saranno soppressi temporaneamente 2 posti auto in via Martiri d’Ungheria (lato destro) ed è in programma l’istituzione temporanea in via Martiri d’Ungheria (lato destro) di 3 posti moto e 1 posto auto disabile in sostituzione dei 2 posti auto soppressi.

La stazione ‘ECOSELF’ sarà invece posizionata sul lato sinistro di via Tiberti, allineata con l’occupazione del cantiere di Palazzo O.I.R., per consentire il transito dei mezzi di cantiere e dei residenti.

Altre modifiche alla viabilità introdotte: soppressione del divieto di transito in via Tiberti da Corso Giuseppe Garibaldi a via Martiri d’Ungheria; istituzione del senso unico di circolazione in via Tiberti, nel tratto da Corso Giuseppe Garibaldi a via Martiri d’Ungheria (eccetto accesso a ECOSELF); istituzione del senso unico alternato a vista in via Martiri d’Ungheria (intera estensione), con diritto di precedenza per chi procede in direzione via Tiberti; via Strinati, nel tratto tra via Verzaglia e piazza Aguselli, con diritto di precedenza per chi procede in direzione via Righi. Confermato il senso unico alternato a vista già in vigore in via Dandini (tratto da via Martiri d’Ungheria al civico 14).

Si informa che lo Sportello Facile rilascia, anche tramite procedura telematica, PASS per la sosta gratuita in tutti i parcheggi su strada regolati da parcometro nel centro urbano (esclusi i parcheggi in struttura) a coloro che, a causa del cantiere, risultino impossibilitati ad accedere a garage o posti auto privati nella zona interessata.

Comune di Cesena, 16 giugno 2025