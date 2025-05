Cesena rilancia il progetto “Bike to Work”: incentivi fino a 50 euro per chi pedala casa-lavoro

È ripartito a Cesena il programma “Bike to Work”, parte del progetto comunale Cambiamo Marcia 2024–2026, che premia i cittadini che scelgono di recarsi al lavoro in bicicletta.

Realizzato in collaborazione con la piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity, il programma prevede un incentivo di 20 centesimi a chilometro, fino a un massimo di 50 euro al mese per ogni lavoratore che registra i propri spostamenti quotidiani casa-lavoro tramite l’app. Il progetto è aperto ad aziende, scuole, studi professionali e attività commerciali che abbiano adottato un Piano Spostamenti Casa-Lavoro in linea con le normative ministeriali.

Dal 1° dicembre, oltre 50 realtà locali hanno aderito, registrando già circa 60.000 chilometri pedalati. L’iniziativa sarà valida fino al 30 novembre 2026.

L’obiettivo, come sottolineato dall’assessore alla Mobilità Christian Castorri, è quello di promuovere una mobilità più sostenibile, premiando chi sceglie comportamenti responsabili. Paolo Ferri, CEO di Wecity, ha ribadito l’efficacia del connubio tra tecnologia e politiche pubbliche, capaci di innescare un vero cambiamento culturale.

Il progetto include anche l’uso del bike sharing RIDEMOVI, l’accesso ai depositi bici cittadini e un sistema di gamification per rendere più coinvolgente il cambiamento di abitudini.

Le aziende interessate possono presentare domanda entro il 30 giugno 2026 attraverso il portale dedicato: sititematici.comune.cesena.fc.it/cambiamomarcia