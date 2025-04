Cesena. Ripartono alla scuola primaria ‘Carducci’ i laboratori gratuiti dedicati ai genitori

L’iniziativa è proposta nell’ambito del progetto ‘La scuola è la città’

La genitorialità è il processo attraverso il quale una persona si prende cura, educa e sostiene lo sviluppo fisico, emotivo, sociale e intellettuale di un bambino. Riguarda non solo l’aspetto biologico di essere genitore, ma anche il complesso insieme di compiti, responsabilità e interazioni che accompagnano la crescita di un figlio.

Il progetto ‘La scuola è la città: laboratorio aperto di competenze cortesi’, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha attivato un ciclo di incontri rivolto a tutti i genitori della città, che propone ai partecipanti di dialogare sul tema della genitorialità positiva. Il percorso, iniziato nel mese di ottobre e sospeso per la pausa natalizia, riparte martedì 28 gennaio con incontri gratuiti a cadenza mensile. È organizzato e condotto da Apeiron ODV e Centro di Documentazione Educativa del Comune di Cesena.

Gli incontri, in programma alla scuola primaria ‘Carducci’ (via G. Carducci, 49) alle ore 20:15 di martedì 28 gennaio, 25 febbraio, 18 marzo e 25 aprile, prevedono la partecipazione attiva dei genitori al fine di sviluppare una condivisione sul tema dell’educazione, che metta in luce le risorse a disposizione di ciascuno e promuova un clima di fiducia e di collaborazione. Il gruppo offre uno spazio sicuro e accogliente per condividere esperienze e scambiare punti di vista in un dialogo aperto e rispettoso. La modalità adottata durante gli incontri favorisce la costruzione di rapporti di fiducia reciproca e promuove pratiche educative positive e consapevoli a sostegno del ruolo di genitori, consentendo il confronto anche sulle eventuali difficoltà, senza temere il giudizio dei partecipanti.

Gli incontri dedicati alla genitorialità, coerentemente con gli obiettivi del progetto ‘La scuola è la città: laboratorio aperto di competenze cortesi’, rappresentano un investimento di tempo dedicato e prezioso per il benessere della comunità educante.

Il progetto, coordinato da Controvento, è realizzato in partenariato con Apeiron ODV, Comune di Cesena, cooperativa sociale CILS, Università di Bologna e Direzione Didattica Terzo Circolo di Cesena. Per tutte le informazioni sulla programmazione degli incontri contattare il numero: 3466946084.

Cesena, 21 gennaio 2025

Comune di Cesena