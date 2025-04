Cesena, rissa notturna per gelosia sulla via Emilia: tentato incendio e colpi di piccozza

Una lite esplosa nel cuore della notte, alimentata dalla gelosia, ha trasformato un angolo di Cesena in teatro di violenza e vendette impulsive. Due uomini, rispettivamente di 38 e 50 anni, sono finiti nei guai dopo un confronto acceso culminato con un’aggressione e un tentativo di danneggiamento incendiario.

Tutto è iniziato in viale Marconi, nel tratto urbano della via Emilia, dove il più giovane dei due avrebbe cercato di dare alle fiamme l’auto di quello che considera il suo rivale in amore. Un gesto estremo e pericoloso, nato dalla rabbia per una relazione sentimentale contesa. Ma il piano è stato interrotto sul nascere.

Il secondo uomo, infatti, lo ha colto sul fatto. Senza esitazione, ha reagito con violenza: nelle sue mani una piccozza, usata per colpire al volto l’altro, provocandogli ferite poi giudicate lievi dai sanitari del pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cesena, allertati da alcuni residenti svegliati dal trambusto.

Gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda: una rivalità alimentata da dinamiche sentimentali, sfociata in una notte di follia. Le accuse formalizzate sono di danneggiamento e lesioni personali, e ora l’intera vicenda è destinata a proseguire nelle aule di tribunale.

Una pagina amara che richiama l’attenzione su quanto facilmente passioni e rancori possano degenerare, trasformando un dramma personale in un pericolo per la collettività.