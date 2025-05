Cesena, sabato 17 maggio torna la Notte Europea dei Musei: aperture straordinarie e visite guidate in tutta la città

Sabato 17 maggio, dalle ore 17:00 fino a mezzanotte, Cesena partecipa alla Notte Europea dei Musei 2025 con un ricco programma di aperture straordinarie, visite guidate, musica ed eventi culturali nei principali luoghi della cultura, dell’arte e della storia della città.

Biblioteca Malatestiana – Sala Piana (piazza Bufalini, 1)

“Più oro dell’oro. La storia d’Italia nei tesori della Biblioteca Comandini”

Una collezione unica di volumi, periodici, cimeli, fotografie e monete racconta la storia d’Italia attraverso le vicende della famiglia Comandini.

Visite guidate ogni mezz’ora dalle 19:00 alle 23:30 (ultima visita).

Prenotazione consigliata: 0547.610892 – prenotazioni@comune.cesena.fc.it

Casa Museo Renato Serra (viale Giosuè Carducci, 29)

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Renato Serra guideranno i visitatori alla scoperta della casa e della figura dell’intellettuale cesenate.

Alle 21:00 letture di Ungaretti, Aleramo e Montale a cura di Lorenzo Pieri, accompagnate dai canti del Coro CAI diretto da Barbara Amaduzzi.

Visite ogni mezz’ora dalle 20:00 alle 22:30.

Cimitero Monumentale e Storico (via Giovanni Pacchioni, 8)

Visita guidata notturna a cura del Prof. Franco Spazzoli tra tombe artistiche e personaggi illustri.

Due turni: ore 21:00 e ore 22:00.

Prenotazione obbligatoria: 0547.610892 – prenotazioni@comune.cesena.fc.it

Museo dell’Ecologia (piazza Pietro Zangheri, 6)

Esplorazioni notturne tra Loggetta Veneziana e Torre del Nuti con vista su Piazza del Popolo.

Visite guidate alle ore 20:00, 21:00 e 22:00.

Prenotazione consigliata: 0547.356445 – museoecologiacesena@atlantide.net

Pinacoteca Comunale (via Aldini, 26)

“Tracce del Cinquecento”

Gli studenti del Liceo Classico Monti guideranno i visitatori alla scoperta delle opere, con focus su Cristo in cattedra e santi di Scipione Sacco.

Visite alle ore 18:00 e 19:00, poi apertura libera fino alle 23:00.

Con intermezzo musicale al violino di Costanza Lugaresi e performance della danzatrice Sofia Gattamorta.

Rifugio antiaereo (viale Mazzoni)

Visite guidate ogni mezz’ora dalle 19:00 alle 22:30.

Rocca Malatestiana (via Cia degli Ordelaffi, 8)

“Rocca al chiar di luna”

Cena alle ore 20:00 presso la casa del custode, seguita da visita guidata notturna.

Evento a pagamento, posti limitati.

Info e prenotazioni: 366.8274626 (anche WhatsApp)

Villa Silvia Carducci – Museo Musicalia (via Lizzano, 1241)

“Musica al buio. Suoni che uniscono, luci che guidano”

Visite guidate a lume di candela tra strumenti meccanici e atmosfere suggestive.

Partenze ogni mezz’ora dalle 20:00 alle 21:30.

Prenotazione obbligatoria: 0547.323425 – promo@museomusicalia.it

Galleria del Ridotto (corso Giuseppe Mazzini, 1)

“Terra ferita. La Romagna tra frane, alluvioni e biblioteche da salvare”

Mostra fotografica di Silvia Camporesi, a cura di Sauro Turroni, che racconta gli eventi dell’alluvione del 2023 e il recupero dei beni culturali.

Orario continuato: 17:00 – 23:00.

Galleria Pescheria (via Pescheria, 23)

“Music is my radar”

Mostra fotografica di Roberta Paolucci dedicata al festival acieloaperto. Un racconto viscerale ed emotivo della musica live.

Orario continuato: 17:00 – 23:00.

La Notte Europea dei Musei si conferma a Cesena come una straordinaria occasione per vivere la cultura in orario serale, riscoprire i luoghi simbolo della città e partecipare a iniziative adatte a tutte le età.