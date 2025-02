Cesena. Salvataggio miracoloso in una sala cinematografica: un avvocato cesenate “risorge” dopo un arresto cardiaco

Un uomo di 35 anni di Cesena, L.O., ha affrontato una grave emergenza sanitaria all’interno di un cinema, ma la prontezza di riflessi di un dipendente e la rapidità degli operatori del 118 hanno contribuito a salvarlo. Dopo quattro giorni di terapia intensiva, il giovane avvocato è finalmente uscito dal reparto di Rianimazione, segnando una ripresa che offre speranza.

L’incidente si è verificato la notte tra sabato e domenica, poco prima della fine di una proiezione. Il 35enne, già affetto da asma cronica, ha avvertito un malessere mentre si trovava in sala. La moglie, preoccupata per la sua salute, ha scelto di non guidare e ha contattato l’ambulanza. Il dipendente del cinema, Oliviero Tisselli, ha invitato la coppia a restare all’interno per attendere i soccorsi.

Mentre Tisselli si preparava a chiudere il cinema, ha udito le urla della donna, che indicavano che il marito aveva perso conoscenza. Al momento del soccorso, il 35enne era in arresto cardiaco. I presenti hanno immediatamente chiamato il 118 e iniziato le manovre di rianimazione, continuate anche dal personale medico una volta giunto sul posto.

La situazione è stata grave e il giovane è stato portato d’urgenza in ospedale, dove le manovre di rianimazione sono proseguite. Recentemente, dopo una degenza nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini, i medici hanno segnalato un lieve miglioramento, trasferendolo in Medicina d’urgenza, una mossa che prelude a una prossima dimissione.