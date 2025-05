Cesena. Sciopero di quattro ore in Trenitalia Tper per protestare contro le aggressioni al personale

CESENA. Domani, il personale di Trenitalia Tper incrocerà le braccia per quattro ore, dalle 11 alle 15, in segno di protesta contro le crescenti aggressioni a danno degli operatori ferroviari. L’azione è stata indetta dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa Ferrovie dell’Emilia-Romagna, che denunciano le condizioni insostenibili di lavoro in termini di sicurezza per i dipendenti in servizio.

La decisione segue un episodio recente di violenza, in cui un capotreno di Trenitalia Tper è stato aggredito sul treno 2482 a Modena. Negli ultimi giorni, si sono verificati altri incidenti simili, uno avvenuto al piazzale ovest della stazione di Bologna e l’altro sul treno 3937 a Cesena, entrambi ai danni di personale della compagnia.

L’agitazione coinvolgerà tutto il personale viaggiante e le modifiche al servizio ferroviario regionale sono previste anche prima e dopo il periodo di sciopero, con possibili ripercussioni anche nelle regioni limitrofe. In un recente post su Facebook, la Filt-Cgil ha espresso solidarietà agli operatori colpiti dalla violenza, chiedendo un intervento efficace da parte delle istituzioni per garantire la sicurezza nel settore.