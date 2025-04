ULTIM’ORA – Cesena, scontro in A14 dalle ore 11:30 paralizza il traffico: tratto autostradale chiuso e chilometri di coda

Un gravissimo incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 11 aprile, ha mandato in tilt il traffico lungo l’autostrada A14 tra Forlì e Cesena, in direzione sud verso Ancona. L’impatto, che ha coinvolto un solo veicolo, si è verificato attorno alle 11:30 all’altezza del chilometro 99, in prossimità di un cantiere regolarmente segnalato e attivo nel tratto.

A causa della dinamica violenta del sinistro, il tratto interessato è stato completamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto sono accorsi in pochi minuti i Vigili del Fuoco, i mezzi sanitari del 118, il soccorso meccanico, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale tecnico di Autostrade per l’Italia, in servizio per la gestione della rete e della viabilità nella tratta del 3° Tronco di Bologna.

La situazione ha subito generato gravi disagi alla circolazione: nel tratto chiuso, i veicoli sono rimasti bloccati in colonna per oltre 4 chilometri, con lunghe attese sotto il sole primaverile. In supporto agli automobilisti, le autorità hanno predisposto la distribuzione di acqua agli utenti fermi in coda. Ulteriori 2 chilometri di rallentamenti si sono registrati in prossimità dell’uscita obbligatoria di Forlì, sempre in direzione sud.

Agli automobilisti in viaggio da Bologna verso Ancona si consiglia di uscire a Forlì, seguire la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Cesena, per bypassare l’interruzione. Le squadre operative stanno lavorando per ripristinare la circolazione il prima possibile, ma non si escludono ulteriori criticità nel corso della giornata.

Le cause esatte dell’incidente sono attualmente al vaglio della Polizia Stradale, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro. Non sono stati diffusi al momento dettagli ufficiali sulle condizioni del conducente coinvolto.