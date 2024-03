Cesena. Scontro moto-bicicletta tra le vie San Giorgio e Rovescio. Coinvolti un motociclista minorenne e una donna di 75 anni

Nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 11 marzo, alle ore 14:45, tra le vie San Giorgio e Rovescio si è registrato un sinistro stradale in cui sono rimasti coinvolti un motociclista minorenne e una ciclista di 75 anni. Sulla base di una prima ricostruzione restituita dalla Polizia Locale di Cesena, intervenuta sul posto a seguito dell’incidente, svoltando verso via San Giorgio la settantacinquenne in sella alla sua bicicletta non si sarebbe accorta dell’arrivo della moto che procedeva in direzione Pisignano/Cesena.

Pur avendo sterzato, il motociclista non è riuscito ad evitare l’impatto tra la ruota anteriore della moto e quella della bicicletta, scivolando sul manto stradale e attutendo la caduta sul manto erboso dopo non pochi “rimbalzi”. Come ha riferito un testimone agli agenti della Polizia Locale, con molta lucidità il ragazzo si è subito rialzato per soccorrere la ciclista.

La donna e il ragazzo sono stati sottoposti ai dovuti controlli medici anche se, fortunatamente, nessuno dei due ha riportato gravi lesioni.

Comune di Cesena