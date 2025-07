Cesena, scontro tra scooter e auto durante una corsa clandestina: due adolescenti gravissimi al Bufalini

Una serata di divertimento fra amici, fra adolescenti si è trasformata in tragedia. È accaduto nella zona artigianale di Ponte Ospedaletto, a Longiano, dove decine di giovanissimi si erano radunati per assistere a una corsa clandestina in scooter: due ragazzi, di 15 e 16 anni, sono ora ricoverati in condizioni disperate all’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena.

L’episodio risale a due sere fa, quando – secondo quanto ricostruito dai carabinieri – i due adolescenti erano impegnati in manovre spericolate, tra cui impennate, nel corso di una gara non autorizzata. In quel contesto, il loro percorso si è incrociato tragicamente con un’auto di grossa cilindrata condotta da un neopatentato, causando un violentissimo impatto.

Ad avere la peggio è stato il più giovane dei due, 15 anni, che ha riportato lesioni gravi a gambe e bacino. La prognosi resta riservata. Ma le condizioni del 16enne sono ancora più preoccupanti: oltre ai traumi multipli, i medici temono danni cerebrali di entità significativa.

Il drammatico incidente si è consumato sotto gli occhi increduli e spaventati di numerosi coetanei, che si erano radunati in quella zona isolata per assistere a quella che doveva essere una serata di “divertimento estremo”. Un ritrovo informale, ma evidentemente conosciuto tra i giovani del territorio.

Mentre le indagini dei carabinieri proseguono per definire le responsabilità, l’episodio riapre il dibattito sul fenomeno delle corse illegali tra minorenni, troppo spesso organizzate in luoghi appartati, lontano da controlli, ma frequentatissimi. Il prezzo di questo gioco rischia ora di essere altissimo.